Al Centro Didattico Scientifico di Tradate l’evento per scoprire “Chi ha mangiato la foglia?”

Domenica dedicata alla vita dei ronchi tra orti, prati e (soprattutto) bachicoltura! Tradizionalmente questi terreni hanno rappresentato una fonte di sussistenza importante per i contadini‍, aree all’interno delle quali trovavano spazio gli orti ad uso della famiglia e dimora i gelsi, fondamentali per alimentare i bachi da seta! Vi aspettiamo per scoprire questa storica tradizione e, perché no, assaggiare qualche mora di gelso!

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic