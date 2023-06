Christian e Karim: un memorial per non dimenticare

Una giornata di sport e di ritrovo, per fare memoria di due giovani amici scomparsi e onorare con il gioco il loro ricordo. E’ questo lo spirito che animerà la prima edizione del “Memorial Christian e Karim”, mercoledì 7 giugno presso il campo di calcio della scuola primaria Ferrarin di Induno Olona. L’iniziativa, promossa dalle Amministrazioni Comunali di Induno Olona e Bisuschio, unitamente all’Istituto Comprensivo B. Passerini di Induno e alla scuola di calcio Ceresium – Bisustum di Porto Ceresio, intende onorare il ricordo di Christian Maccarrone (nella foto sopra) e Kamir Damir Larbi, i due amici quattordicenni che hanno perso la vita nel tragico incidente accaduto in Val di Blenio (Canton Ticino) domenica 4 settembre 2022.

I due ragazzi scomparsi erano tra le altre cose grandi appassionati e praticanti di calcio, ed è per questo che sarà proprio questo sport a dare occasione di ricordarli.

Kamir Damir Larbi

Il primo Memorial Christian e Karim, che si giocherà a partire dalle 9 al Campo di calcio presso la scuola Ferrarin di Induno Olona (in caso di maltempo presso la palestra Comunale di via Croci) consisterà in un torneo di squadre a 7, categoria ragazzi (classe 2011/2012): si disputerà un girone all’italiana in cui tutte le squadre si incontreranno, per un totale di sei partite.

La coordinatrice del torneo è la prof.ssa Laura De Bernardi della scuola Passerini di Induno Olona, che si è instancabilmente spesa per l’organizzazione. Le Squadre partecipanti sono: IC Induno, IC Bisuschio, IC Arcisate e IC Viggiù – Saltrio. Saranno presenti al Memorial le famiglie di Christian e Karim nonchè i Sindaci di Induno Cavallin e di Bisuschio Resteghini, l’Assessore all’Istruzione di Induno Zaini, il Dirigente Scolastico di Induno Soprani e la Prof.ss Paola Campiotti, Referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per l’educazione fisica.