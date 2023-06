E’ partita la seconda edizione di Nord in Giallo a Varese: i protagonisti della prima giornata

Ha preso il via la seconda edizione del Festival Nord in giallo a Varese, che ha visto le sue prime battute nel pomeriggio di venerdì 9 . Il primissimo appuntamento è stato alle 16: per il primo incontro di Giallo Junior in biblioteca, c’era la varesina Giuditta Campello e poi Christian Hill, accolti da molti piccoli lettori.

Galleria fotografica I protagonisti della prima giornata di Nord in Giallo a Varese 4 di 9

Dalle 18 in sala Morselli spazio alla sezione Incontro con gli autori, con Loriano Macchiavelli, Bruno Morchio, Valerio Varesi, Patrizia Zappa Mulas, mentre alle 21 l’evento del Giallo al cinema, con la proiezione di Finché c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan.

GLI APPUNTAMENTI DI NORD IN GIALLO

Sabato 10 giugno dalle 16.00 nuovo appuntamento con Giallo Junior: saranno ospiti Fausto Vitaliano e il vincitore della sezione dedicata alla narrativa per ragazzi all’interno del concorso letterario Ceresio in Giallo 2022/23. Dalle 18 incontro con gli autori: presenti Ben Pastor, Valeria Corciolani, Massimo Picozzi, Alessandro Robecchi. Alle 21.00 è il momento di Giallo a teatro, con lo spettacolo Bella con l’anima, tratto dall’omonimo racconto di Antonio Zamberletti. Domenica 11 giugno dalle 18.00 ci saranno Luca Crovi, Marina Visentin, Rosa Mogliasso per l’Incontro con gli autori, mentre alle 21.00 chiude il festival la proiezione di Milano calibro 9 di Fernando Di Leo.

Ricco di appuntamenti sarà anche il fuori festival: mercoledì 14 alle 18.00 alla Libreria Feltrinelli ci sarà Rosa Teruzzi. Si prosegue giovedì 15 alla Libreria Feltrinelli con Cocco & Magella, che sarà presentato alle ore 18.00. E ancora venerdì 16 ospite Laura Veroni alla Libreria Ubik Piazza del Podestà, alle ore 18.30. Infine sabato 17 la Libreria Ubik ospita Gian Andrea Cerone, dalle ore 11.00.