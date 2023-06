Giada Martinoli quarta in maglia azzurra a La Thuile

Prosegue il percorso di crescita di Giada Martinoli, talentuosa atleta varesina in forza alla Ju Green di Gorla Minore entrata da qualche tempo nel giro della nazionale giovanile di mountain bike.

Martinoli ha sfiorato il podio nella recente prova di La Thuile, in Valle d’Aosta, inserita nella UCI Junor Series XCO, la sigla che contraddistingue il cosiddetto cross-country olimpico. La gara era valida come quarta tappa degli Internazionali d’Italia Series MTB.

L’atleta varesina ha concluso la gara in quarta posizione a una manciata di secondi dal podio: Giada ha infatti tagliato il traguardo a 6″ da Elisa Lanfranchi giunta terza. A vincere un’altra italiana, Valentina Corvi, che ha preceduto la tedesca Carla Hahn. Purtroppo una caduta in discesa nella parte finale ha fatto sfumare una medaglia di bronzo che era ampiamente alla portata della azzurra di casa Ju-Green.

Per Martinoli – che è diretta dai tecnici Mauro Cumerlato Melter, Stefano Frontini, Gianni Mariani e Adriano Martinoli oltre che dal preparatore Mattia Pollini – rimane comunque un risultato di grande prestigio in un contesto internazionale. Tra l’altro la varesina è stata la migliore della squadra in maglia azzurra schierata dal commissario tecnico, l’ex professionista Mirko Celestino.