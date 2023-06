Incendio in una palazzina a Cavaria

Vigili del fuoco a Cavaria con Premezzo per spegnere le fiamme sviluppatesi in una palazzina di via Cadorna, prima periferia di Cavaria, vicino al nuovo municipio.

L’incendio è scoppiato intorno alle 12.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un autobotte, in supporto dalla sede di Varese un’autoscala.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Una persona è stata soccorsa dal personale sanitario.