Le regine del softball: la Inox Team Saronno non si ferma più

Le ragazze dell’Inox Team Saronno Softball non si fermano più, ottengono l’ottava doppietta di fila e continuano a occupare il primo posto nella classifica della Serie A1 di softball (nella foto di apertura Giulia Longhi).

Giulia Longhi e compagne si sono infatti imposte in ambedue le sfide sul campo dell’ostico Castelfranco Veneto – che si era aggiudicato le due gare di andata – con il risultato di 5-2 e 7-0 in 5 riprese.

Un doppio successo arrivato grazie alla potenza del proprio lineup, capace di pazientare e di esplodere al momento giusto in gara uno e di indirizzare subito la sfida nella seconda partita con i fuoricampo di Longhi e Lozada, oltre che alla qualità della propria pedana di lancio che ha visto ancora una volta brillare le stelle di Alice Nicolini e di Stephanie Trzcinski. Dopo il meritato sweep in terra Veneta, le ragazze del manager Manson saranno di nuovo in campo mercoledì 14 giugno con il doppio recupero casalingo contro l’Old Parma (ore 17 l’inizio di gara uno) e poi sabato 17 per il derby in trasferta contro Bollate.

Gara Uno: Castelfranco Veneto – Inox Team Saronno 2 a 5

Al termine di una partita particolarmente combattuta e decisa solo nelle riprese finali, la Inox Team Saronno supera il Castelfranco Veneto nel match inaugurale di giornata con il risultato di 5-2. Milagros Lozada colpisce subito il fuoricampo del vantaggio al primo inning, ma al cambio campo una battuta in scelta difesa avversaria vale il pareggio. Le campioni d’Italia in carica creano di più ma non concretizzano, almeno fino al quinto inning quando Noa Armirotto batte la valida da 2 punti per il momentaneo 3-1. Al cambio campo Castelfranco Veneto riduce lo svantaggio ad una sola lunghezza riaprendo la contesa. Alice Nicolini non subisce il colpo e imbriglia le mazze avversarie, con 7 eliminazioni di fila. Dall’altra parte, poi, al settimo inning, Armirotto colpisce il doppio del 4-2 e Longhi la volata di sacrificio del definitivo 5-2.

IL TABELLINO

Stephanie Trzcinski

Gara Due: Castelfranco Veneto – Inox Team Saronno 0 a 7 (al quinto inning)

Pronti, partenza, via e la Inox Team indirizza subito la partita con una prima ripresa da 4 punti. Dopo il punto del vantaggio arrivato sulla battuta in scelta difesa di Lozada, è il capitano Giulia Longhi a spedire oltre le recinzioni il lancio della pitcher avversaria Jessica Tolmie per l’home run del 4-0. Al quarto inning è Milagros Lozada a imitare la compagna con un fuoricampo da 3 punti a sinistra – secondo di giornata – che chiude di fatto la sfida. Stephanie Trzcinski è infatti praticamente intoccabile dal lineup avversario. Finisce 7-0 in 5 riprese di gioco per la 16° vittoria consecutiva per le ragazze del manager Steven Manson.

IL TABELLINO