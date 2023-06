Sport, natura e divertimento con l’Union Summer Camp

Se cercate sport, natura, divertimento, attività formative per l’estate dei vostri figli, ecco il camp che fa per voi. Lo organizza la Asd Union Tre Valli a Cugliate Fabiasco, in una struttura attrezzata e immersa nel verde, con tantissime attività in programma, gite, momenti di svago e spazi per lo studio e la preparazione dei compiti assegnati per le vacanze.

L’Union Summer Camp è rivolto ai ragazzi e alle ragazze e ai bambini e bambine nati/e tra il 2010 e il 2018. Si svolge dal 12 giugno al 28 luglio, dalle 8.00 alle 17.00 presso il Centro sportivo di Cugliate Fabiasco, con la possibilità di pre e post camp dalle 7.30 alle 17.30.

L’organizzazione offre materiale e kit del camp, assicurazione, 15 diversi sport, giornate in piscina, passeggiate e tanto divertimento. I ragazzi saranno seguiti da ben 7 studenti/laureati in Scienze Motorie. Tantissimi gli sports e le attività proposte: inglese, chitarra, ballo/danza, tennistavolo, teatro, ultimate freesbee, disegno, pattinaggio/ski roller, tchuckball, badminton, lancio del vortex, rugby, pallavolo, baseball, judo, mtb, basket, difesa personale, tennis, calcio, yoga, piscina, passeggiate ed attività dimostrative con la protezione civile.

Le iscrizioni sono possibili martedì, giovedì e sabato dalle 15.00 alle 19.00 presso la segreteria di Cugliate Fabiasco. I costi per la prima iscrizione sono di 20€ (kit+assicurazione), una settimana di camp 85 €. Sono previsti sconti per fratelli e sulle successive settimane. C’è la possibilità del pranzo a 5,50 € al giorno con primo o secondo, frutta o dolce, bottiglietta d’acqua. Per info: Alessandro +39 3496147299.