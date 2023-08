A Tradate il 9 settembre raccolta di materiale per la scuola con la Casa della Città solidale

Dopo la pausa estiva riprendono le attività della Casa della Città solidale di Tradate. Due gli appuntamenti già fissati.

Sabato 9 settembre al supermercato Coop di Tradate l’associazione partecipa alla raccolta di materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà con bambini in età scolare. Chi lo desidera potrà acquistare penne, quaderni, colori, astucci e zaini e consegnarli ai volontari della Casa della Città solidale che per tutta la giornata saranno all’ingresso del supermercato di via Monte San Michele.

Il secondo appuntamento è per sabato 14 ottobre, quando ci sarà la consueta raccolta alimentare “Dona la spesa” in edizione autunnale.

Per restare aggiornati sulle tante iniziative solidali della onlus tradatese potete seguire la pagina Facebook o andare sul sito.