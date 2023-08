Bando per tre posti nel Settore Protezione civile della Provincia

Pubblicato un avviso di Mobilità volontaria per la copertura di 3 posti dell’Area Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex cat. D) da assegnare all’Area sviluppo e sicurezza (funzioni non fondamentali) nel Settore Protezione civile.

L’avviso ha scadenza il 26 agosto 2023 ed è relativo all’assunzione di: n. 1 posto di “Funzionario di Amministrazione, Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni” – Ex Categoria Giuridica “D” – a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Protezione Civile dell’Area Sviluppo e Sicurezza; n. 1 posto di “Funzionario Tecnico, Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni” – Ex Categoria Giuridica “D” – a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Protezione Civile dell’Area Sviluppo e Sicurezza.

n. 1 posto di “Funzionario Ambientale, Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni” – Ex Categoria Giuridica “D” a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Protezione Civile dell’Area Sviluppo e Sicurezza.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere inoltrata tramite il portale inPA, disponibile qui , a cui accedere tramite SPID e dovrà essere inoltrata a sistema, pena l’esclusione, entro il 26/08/2023.

Tutti i particolari nell’avviso pubblicato sul sito dell’ente, nella sezione Amministrazione

Trasparente > Bandi di concorso .

Ulteriori informazioni potranno essere inoltrate all’Ufficio Personale (0332/252295-0332/252294) nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 16.30 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica: ufficio.concorsi@provincia.va.it.