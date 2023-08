Cade dal ponteggio a Turate, ferito 24enne

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di giovedì 17 agosto, nel centro storico di Turate: è successo all’inizio di via Garibaldi poco dopo le 14.

Secondo le prime informazioni si tratta di un operaio caduto da un ponteggio allestito nella stretta via del centro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Saronno, i carabinieri della Compagnia di Cantù e il 118 con ambulanza e mezzo di soccorso avanzato (autoinfermieristica).

Il 24enne è stato portato in ospedale in codice giallo, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.