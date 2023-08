Giovane finisce fuori strada nel Comasco, a Pusiano intervento dei vigili del fuoco

Incidente poco prima della mezzanotte di domenica a Pusiano, in provincia di Como, con un’auto finita fuori strada.

I vigili del fuoco di Como hanno operato in via Zoli per la messa in sicurezza di autovettura fuori strada con una persona ferita trasportata in ospedale.

Si tratta di un ragazzo di 24 anni soccorso dal 118 e finito in ospedale al San Gerardo di Monza. Sul posto i carabinieri di Como.