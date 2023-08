Gli studenti di CodEng protagonisti allo Space Camp negli Stati Uniti

Avventura negli Stati Uniti per i ragazzi di CodEng del Varesotto. Il 5 agosto, gli studenti sono partiti da Milano diretti a Huntsville, in Alabama, per unirsi ai loro omologhi americani allo Space Camp. Durante un’intensa settimana di formazione per capire cosa vuol dire essere un astronauta, questi adolescenti hanno seguito una serie di attività Stem con particolare attenzione alle simulazioni di missione sulla Luna e su Marte. Il CodEng è un campo della tecnologia rivolto ai giovani riguardo alla programmazione e alla robotica

Un resoconto completo dell’esperienza del gruppo è stato immortalato in un video mentre si impegnava nel programma, progettato per coltivare la fiducia in se stessi attraverso impegnative attività di team building. Allo stesso tempo, i partecipanti hanno acquisito una buona comprensione del futuro dell’esplorazione spaziale. Il video include anche interviste con gli studenti mentre parlano della loro esperienza. Il giorno della laurea, hanno ricevuto il certificato di completamento del corso dall’astronauta Larry De Lucas.