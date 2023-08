Jannik Sinner trionfa a Toronto: sarà il numero 6 del mondo

Jannik Sinner sale ancora di livello e tocca il punto – fino a ora – più alto della carriera. Il 21enne tennista italiano vince il torneo di Toronto e si aggiudica per la prima volta un cosiddetto “Masters 1000”, ovvero la categoria di appuntamenti subito al di sotto dei quattro slam.

Nella città canadese Sinner, 21 anni, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-1 su un altro giovane emergente, l’australiano Alex De Minaur (talvolta suo compagno di doppio). Decisivo il break nel decimo gioco del primo set che ha consentito al campione altoatesino di aggiudicarsi il primo set.

Il secondo parziale, invece, è stato a senso unico: Sinner ha imposto di continuo il proprio tennis a De Minaur che, specie negli scambi prolungati, è incappato in parecchi errori. Sul 4-1 Jannik ha strappato per la seconda volta il servizio all’australiano e ha quindi chiuso con relativa facilità il match.

Quello di Toronto è l’ottavo torneo ATP vinto da Sinner in carriera, il secondo del 2023 dopo quello di Montpellier. Prima di oggi, la vittoria più pregiata dell’azzurro era stata quella di Washington nel 2021 (Atp Tour 500). Grazie a questo risultato il 21enne nato a San Candido salirà al numero 6 del ranking mondiale, eguagliando il massimo raggiunto da Berrettini. Meglio di loro tra gli italiani, fino a oggi, solo il leggendario Adriano Panatta che giunse sino alla 4a posizione.

Ora l’obiettivo di Sinner si fa ancora più importante: a fine mese prendono infatti il via gli U.S. Open di New York, quarto e ultimo slam della stagione. E come a Toronto, anche a Flushing Meadows si giocherà sul cemento: i principali favoriti sono altri (Alcaraz e Djokovic) ma Jannik parte subito alle loro spalle. E nei prossimi giorni lo vedremo anche a Cincinnati.