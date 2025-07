Toronto, Mattia Bellucci si arrende ai crampi contro Gaston

I crampi arrivati all’inizio del terzo e decisivo set fermano Mattia Bellucci, impegnato nel primo turno degli Open del Canada contro il francese Hugo Gaston. Una partita alla portata del 24enne di Castellanza che al di là del lato fisico esce con qualche rimpianto dall’incontro di Toronto che, forse, avrebbe potuto chiudere prima e che invece si è rivelato una trappola.

Bellucci aveva infatti vinto in modo netto il set d’apertura: ha strappato a Gaston i primi due turni di servizio, si è portato sul 4-0 e dopo un piccolo black-out (un controbreak francese) è andato a chiudere i conti 6-3 togliendo di nuovo il servizio al rivale, ex numero 58 del mondo ma ora sceso ben oltre quota 100.

A far saltare per la prima volta i piani di Bellucci è arrivato un break di Gaston nel secondo parziale, favorito da ben tre doppi falli di Mattia che si è innervosito, forzando in tutte le occasioni la seconda di servizio. Una scelta che non ha portato buoni frutti ma che comunque l’azzurro ha raddrizzato con il quarto break a favore della sua partita, con il quale si è portato 4-4. A quel punto però un errore in un colpo al volo decisivo nel nono game ha rimesso avanti Gaston che poi ha chiuso 6-4.

Al via del terzo parziale, con Bellucci al servizio, un punto di Mattia si è trasformato in un boomerang perché al momento di colpire il vincente Mattia ha subito accusato un problema fisico che non gli ha consentito di muoversi con la consueta rapidità. L’allievo di Fabio Chiappini ha stretto i denti ed è rimasto in campo quasi da fermo ma sul 2-0 per Gaston ha dovuto alzare bandiera bianca. Il francese ora troverà Andrey Rublev al secondo turno.