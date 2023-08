L’Estate al Lago con i bambini tra laboratori, visite guidate e storie di pescatori

È in programma per sabato 2 settembre una nuova giornata di Estate al Lago, l’iniziativa promossa dal Comune di Varese per invitare i cittadini a vivere e conoscere il Lago e l’importanza dell’acqua, con tante attività gratuite aperte a tutti, per vivere e scoprire le bellezze di un patrimonio naturale da tutelare.

In mattinata, a partire dalle ore 10, al parco Zanzi della Schiranna, ci saranno dei laboratori per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni intitolati Non il solito ciclo dell’acqua. Esperimenti, costruiti dai divulgatori di Impresa Sangalli perché i più giovani (ma non solo loro) possano scoprire con le proprie mani le caratteristiche dell’acqua che beviamo.

Dalle ore 10.30 grandi e piccini potranno anche partecipare a visite naturalistiche guidate a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese.

Dopo la pausa pranzo le visite naturalistiche riprendono nel pomeriggio dalle ore 15.30 e, alle 17.30 appuntamento con C’era una volta il lago…e c’è ancora, storie di lago fra tradizione e memoria, i collaborazione con Cooperativa dei Pescatori del Lago di Varese e Gev.