Santosh ancora non si trova: “Continuate a diffondere la sua foto”

Sono ancora senza esito le ricerche del giovane Santosh, il 16enne di Ferno di cui non si hanno più notizie da venerdì scorso.

«Sono tante le persone che in questi giorni si stanno mettendo a disposizione per collaborare alle ricerche di Santosh -spiega la sindaca di Ferno, Sarah Foti-. Tantissime anche le persone che chiedono aggiornamenti e notizie. Al momento purtroppo non ci sono novità. Santosh non è ancora stato ritrovato. Per quanto riguarda la collaborazione, invece, il piano operativo di ricerca delle persone scomparse segue una procedura specifica che si avvale di personale appositamente formato».

La prima cittadina parla anche a nome della famiglia del giovane per «ringraziare profondamente tutte le persone che si stanno rendendo disponibili ad aiutare e collaborare» spiegando poi che «per il momento l’aiuto più grande è quello di tenere alta l’attenzione e di continuare a condividere e diffondere le foto e la notizia della scomparsa. Ogni elemento, ogni segnalazione, ogni contributo utile alle indagini può diventare prezioso per il ritrovamento di Santosh». Tutte le informazioni utili possono essere segnalate ai carabinieri al numero 0331668055.

Si ricorda che Santosh è uscito da casa con maglietta bianca e pantaloncini corti neri; ai piedi un paio di zoccoli di gomma verdi. Borsa a tracolla marrone e un waveboard nero.