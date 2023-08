Un mondo di Lego: arriva Ternate Bricks

L’associazione Trinate Nova APS e l’associazione culturale Fotografia Costruttiva, con il patrocinio del Comune di Ternate, propone il 9 e 10 settembre 2023 “Ternate Bricks”, due giorni all’insegna dei mattoncini LEGO® (la foto è d’archivio e puramente indicativa).

Protagonisti dell’evento saranno, l’esposizione di opere originali, l’area gioco a premi, la mostra fotografica, tutti rigorosamente dedicati e realizzati con i mattoncini danesi più

famosi del mondo, accolti in Villa Leonardi in Piazza Libertà.

Potrete ammirare con i vostri occhi la riproduzione in mattoncini di sculture, monumenti, città e tanto altro.

Un’ esposizione di opere create con i Lego Technic e assolutamente saranno presenti opere di Star Wars.

Non può mancare l’area gioco Familybrick piena di mattoncini a cura di Nordest Brick – Il mattoncino colorato, dedicata alla creatività e al gioco da 0 a 99 anni, con ricchi premi.

Come contorno, la sorprendente esposizione di foto realizzate in ambientazioni reali e in stilllife a cura di “Fotografia Costruttiva”, la più grande Community Italiana di fotografia a tema.

Non mancherà un’area vendita con Minifigures, pezzi LEGO® e Set per accontentare grandi e piccoli costruttori e collezionisti.

A completare questa incredibile offerta ludico-creativa un’altra iniziativa sicuramente gradita al pubblico, ovvero:

Le gare di costruzione che si svolgeranno sia sabato che domenica con i seguenti orari:

– sabato: h 16:00, h 17:30, h 19:00

– domenica: h 10:30, h 12:00, h 14:00, h 15:30, h 17:00

e per le quali si dovrà effettuare la prenotazione su 3804654375 o trinatenova@libero.it.

La premiazione direttamente in loco.

Biglietto: GRATUITO.

Informazioni, orari e regolamento concorso disponibili sulla pagina Facebook dell’associazione Fotografia Costruttiva e sul sito www.fotografiacostruttiva.com

Sabato,9 settembre 2023, a Ternate, in piazza Libertà, antistante il Municipio, alle ore 21:00, a cura di Trinate Nova, si terrà il CONCERTO “ I DUE LUCIO”, tributo live a Lucio

Battisti e Lucio Dalla. Trinate Nova vuole ricordare due grandi artisti della musica italiana, e non solo italiana, nell’anno in cui avrebbero compiuto ottant’anni.

Fabiani Maniero, prima tromba del Teatro La Fenice di Venezia, Laura Pirri, voce,

Alessandro Modenese, musica e voce narrante, daranno vita allo spettacolo.

Un’occasione per trascorrere una serata ricca di emozioni e di ricordi.