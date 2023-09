A Brunello il mercatino solidale di Good Samaritan Odv a favore delle donne dell’Uganda

Dopo il viaggio solidale durato 15 giorni, che ha coinvolto 15 partecipanti alla scoperta del nord Uganda, siamo tornati con tantissimi prodotti realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel, un progetto che ha come obiettivo l’emancipazione sociale ed economica delle donne vulnerabili di Gulu.

Siamo pronti ad aprire il mercatino solidale domenica 17 settembre dalle 14.30 alle 19.00 in via Santa Maria 20 a Brunello (va), per mostrarvi i nuovi cesti in foglia di banano, le nuove e colorate collane di carta, le pochette in tessuto africano e tantissimi altri prodotti per la casa e per la persona, tutti rigorosamente realizzati a mano con materia prime locali.

Il progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. Le donne che ne fanno parte sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

Il compito della Cooperativa è quello di creare prodotti di valore e restituire ai produttori il guadagno. Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

Puoi trasformare il tuo gesto d’acquisto di uno dei prodotti artigianali in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.

Vuoi sapere di più del nostro viaggio? Segnati la data: domenica 15 ottobre, sempre a Brunello, ti racconteremo come fare per partire con noi!

Ti ricordiamo inoltre che è già disponibile il nostro calendario 2024 a strappo; per riceverlo chiama la nostra segreteria al numero 0331981311 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30) oppure passa al mercatino per ritirarlo.

Sito internet | Instagram