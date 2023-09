A Castellanza le scuole riaprono in sicurezza

Sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti dei servizi igienici nella scuola primaria A. Manzoni di Via S. Giovanni.

I lavori di questo primo lotto di interventi, hanno riguardato il rifacimento dell’impianto di scarico e dell’impianto di riscaldamento dei bagni e si concluderanno, per le parti relative alle demolizioni e alle attività rumorose e interferenti, prima dell’inizio della ripresa scolastica il prossimo 13 settembre.

I lavori si erano resi inderogabili a causa di episodi di infiltrazione di acqua proveniente dalle tubazioni dei servizi igienici posti al primo piano dell’edificio scolastico. Nei mesi scorsi infatti si era evidenziato un rigonfiamento nell’intonaco, con caduta di una parte di controsoffittatura nel corridoio della zona ovest del Plesso. Con Delibera di Giunta del luglio scorso, l’amministrazione comunale ha dato immediata disposizione all’esecuzione degli interventi necessari, programmati durante la pausa estiva per non interferire con le attività didattiche, per un importo complessivo di spesa pari a 40.000 euro. Il secondo consistente lotto verrà realizzato il prossimo anno, per un importo lavori previsto nel bilancio di previsione pari a 230.000 euro.

SCUOLE E. DE AMICIS – INTERVENTI MANUTENTIVI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI

Sono in fase di ultimazione anche gli importanti interventi di manutenzione straordinaria nella

scuola primaria E. De Amicis. L’ultimo lotto di lavori programmati ha riguardato la sostituzione dei

controsoffitti e dei corpi illuminanti con pannelli a led. L’imponente opera di interventi effettuati nella pausa estiva dall’attività scolastica, con una spesa complessiva di 250.000 euro, ha interessato l’intero edificio ed è finalmente alle sue battute finali, con la rimozione dei materiali di scarto e la successiva pulizia degli ambienti.

«Siamo davvero soddisfatti – ha commentato il Sindaco Mirella Cerini – di riuscire a chiudere,

prima del suono della campanella, tutta una serie di interventi nelle nostre scuole primarie. In particolare, il pacchetto di lavori previsti ed effettuati nella scuola De Amicis, si è rivelato di una notevole entità, sia in termini economici che operativi. L’ Amministrazione, fin dal suo primo mandato ha sempre posto particolare attenzione al tema della fruizione in sicurezza dei plessi scolastici, impegnandosi a individuare di anno in anno tutti i fondi occorrenti a sostenere le opere manutentive necessarie, attraverso risorse proprie. La programmazione ha previsto che le lavorazioni avvenissero nei mesi estivi per garantire la ripresa delle attività didattiche e la regolare frequentazione delle aule, entro l’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024».