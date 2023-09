A Gallarate il secondo appuntamento con “Starwood” e gli architetti della provincia di Varese

Seconda puntata della serie “Starwood” organizzata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al Museo Maga di Gallarate per parlare del legno come materiale da costruzione del futuro.

Dopo aver avuto come ospite l’architetto Peter Pichler, founder di PPA, che ha condiviso progetti e pensieri sulle nuove costruzioni in legno nella puntata dello scorso giugno, giovedì prossimo – 28 settembre – sarà di scena un altro protagonista dell’architettura sostenibile: Stefan Rier, co-founder dello studio noa*, con base a Bolzano e a Berlino, sedi a cui recentemente si sono aggiunte anche quelle di Torino e di Milano.

Lo studio noa* è stato fondato a Bolzano nel 2011 da Stefan Rier e Lukas Rungger: prima di mettere insieme le loro forze (ma soprattutto le loro idee), Stefan e Lukas hanno lavorato in importanti studi internazionali di architettura, per poi ritornare a casa, a Bolzano, e aprire un proprio studio. Lo hanno chiamato noa*, con un asterisco che rimanda all’acronimo della parola e cioè, “network of architecture” – in italiano “rete di architettura” – perché è la squadra, il team, il gruppo, e non il singolo architetto, che dà valore aggiunto al processo di progettazione dei noa*, un processo che è anche integrazione, partecipazione e condivisione con l’utente finale, con le comunità locali, con il territorio. Insomma, un’architettura del dialogo, dialogo con le persone, certamente, ma soprattutto con il paesaggio, che diventa il banco di prova degli edifici firmati noa*. Edifici che sanno sempre sorprendere ed emozionare.

«Ricerchiamo sinergie con il territorio e non smettiamo mai di alzare l’asticella – ha detto Stefan Rier -. Soprattutto nella prospettiva di ripensare le pratiche edilizie standard a favore di soluzioni più ecologiche e responsabili nei confronti del nostro Pianeta».

Lo studio altoatesino è specializzato soprattutto nel settore dell’hotellerie e della ristorazione: ha ottenuto decine e decine di riconoscimenti nazionali e internazionali. L’ultimo in ordine di tempo nel luglio di quest’anno, è il Tophotel Newcomer Awards 2023, che premia l’hotel più innovativo dal punto di vista della sostenibilià ma anche per la performance architettonica e gestionale.

L’incontro è moderato dalla giornalista e architetto Laura Ragazzola, che è anche la curatrice della serie.