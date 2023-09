A Legnano l’ultimo saluto a Pietro Cozzi e Marisa Agliati. La diretta streaming

Legnano si prepara a dare l’ultimo saluto all’imprenditore filantropo Pietro Cozzi e a sua moglie Marisa Agliati, morti martedì 5 settembre in un tragico incidente stradale. Sabato 9 settembre alle 10, dopo giorni di profondo cordoglio per la città in tutte le sue espressioni, nella Basilica di San Magno saranno infatti celebrati da monsignor Angelo Cairati, prevosto e decano di Legnano, i funerali dei coniugi Cozzi.

Le esequie, per permettere la partecipazione anche da parte di coloro che non troveranno posto in basilica, saranno trasmesse in diretta streaming dalla parrocchia di San Magno: la diretta potrà essere seguita anche su LegnanoNews e sui canali social della nostra testata.

Prima dei funerali i feretri sono stati accompagnati in basilica da un corteo funebre in auto partito dal Museo Fratelli Cozzi di viale Toselli intorno alle 9.30, per poi toccare alcuni punti di Legnano particolarmente significativi nella vita di Pietro Cozzi e Marisa Agliati, come l’Istituto Dell’Acqua e la Famiglia Legnanese. In ricordo dei coniugi Cozzi dopo le esequie il museo resterà aperto a tutti fino alle 17.