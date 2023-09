Castellanzese e Varesina si sfidano per conquistare la prima vittoria

La Castellanzese ha pareggiato 1-1 in casa della Real Calepina, la Varesina ha fatto 2-2 contro la Clivense. Dopo aver raccolto un punto alla prima di campionato, neroverdi e fenici si troveranno di fronte domenica 17 settembre (ore 15.00) al “Provasi” di Castellanza. Obiettivo delle due squadre sarà cercare la prima vittoria del campionato.

La squadra di mister Scalise farà il proprio esordio stagionale in campionato sul campo di casa, dopo aver esultato in Coppa Italia contro il Legnano. I neroverdi punteranno ancora sulla vivacità in attacco di Marco Pastore per scardinare la difesa rossobù, che invece si basa sulla coppia Robbiati-Cosentino, mentre in avanti non mancano le risorse tra Orellana, Vitale, Gasparri e Manicone.

Ci si aspetta una partita tesa e giocata sui particolari: chi li saprà sfruttare al meglio si porterà a casa la vittoria. Curiosità: in settimana il sorteggio di Coppa Italia ha accoppiato le due squadre, che si rivedranno di nuovo al “Provasi” il prossimo 18 ottobre per il secondo turno.

SERIE D GIRONE B – II GIORNATA

Sabato 16 settembre: Caldiero – Casatese; Pro Palazzolo – Arconatese.

Domenica 17 settembre: Brusaporto – Real Calepina; Castellanzese – Varesina; Clivense – Desenzano; Club Milano – Caravaggio; Crema – Tritium; Legnano – Folgore Caratese; Piacenza – Villa Valle; Ponte San Pietro – Virtus CBG.

CLASSIFICA: Arconatese, Caravaggio, Piacenza, Folgore Caratese, Ponte San Pietro, Brusaporto, Legnano, Desenzano 3; Clivense, Varesina, Castellanzese, Real Calepina 1; Club Milano, Crema, Visrtus CBG, Caldiero, Casatese, Tritium, Villa Valle, Pro Palazzolo 0.