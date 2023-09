Escursione a passo lento con il Cai di Luino: si va al Rifugio Bois

Venerdì 8 settembre il Cai Luino propone un’escursione a passo lento sulle montagne di casa con un percorso adatto a tutti.

Meta il rifugio Bois, percorrendo una strada forestale (itinerario n. 175) che inizia nei pressi del monastero dei Monaci Benedettini in località Pragaletto a Dumenza (945 m.) per arrivare al rifugio (962 m.) tra boschi di faggio e antichi alpeggi. Rientro per lo stesso itinerario.

Al rifugio ci sarà un brindisi con i nuovi gestori Jessica e Fabio per augurare loro buon lavoro. Seguirà una merenda con aperitivo di benvenuto con taglieri di salumi, formaggi, e sottaceti e altri stuzzichini. Seguiranno piatti di polenta taragna con carne e formaggi. Vino e caffè incluso. Prezzo concordato €25. Inoltre è previsto un servizio di trasporto A/R al costo di €5.00 sulla strada forestale dalla sbarra al rifugio.

Appuntamento al posteggio di Poppino alle 9.20 e partenza alle 9.30 con mezzi propri per Pragaletto della inizio strada forestale.

Inizio dell’escursione alle 10.15 e rientro verso le 15.30.

Accompagnatori Gianni 338 7768131 – Terio 339 2892405

All’escursione possono partecipare gratuitamente tutti i soci del Cai di tutte le sezioni italiane; per i non soci è richiesta una quota assicurativa giornaliera di € 12. La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 4 settembre alle 8 a giovedi 7 settembre alle 18.