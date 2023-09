Furto all’Esselunga, 48 enne di Como denunciato alla polizia

Nel pomeriggio di giovedì 14 settembre la Polizia di Stato ha denunciato un comasco di 48 anni senza un domicilio fisso e con già qualche precedente dello stesso genere alle spalle, per aver rubato un rasoio elettrico del valore di quasi 100 € e una bottiglia di liquore del valore di 10 €, prelevandoli dagli scaffali dell’Esselunga di Camerlata e infilandoli in un borsello. Infatti verso le 16.00 una volante della Polizia è stata inviata al supermercato cittadino su richiesta dell’addetto all’antitaccheggio che aveva fermato il ladro.

La guardia ha spiegato agli agenti di aver notato il soggetto aggirarsi con fare sospetto all’interno dell’esercizio commerciale e di averlo sorpreso prelevare la confezione contenente il rasoio elettrico, sbarazzarsi della scatola, e infilarlo nel proprio borsello, così come una bottiglia di liquore per poi fermarlo una volta oltrepassate le casse senza pagare la merce. Preso in consegna dai poliziotti e portato in Questura, dopo gli accertamenti e le varie verbalizzazioni, è stato denunciato per furto aggravato.