Importunano una ragazza in centro a Saronno, scatta la rissa tra italiani e tunisini

Risse nella notte tra sabato e domenica con intervento delle forze dell’ordine.

A Castiglione Olona i carabinieri di Saronno sono intervenuti per quella che sembrava una maxi rissa con il coinvolgimento di una decina di persone. I fatti sono avvenuti intorno all’1.30 in via Cesare Battisti: all’arrivo dei carabinieri però sul posto c’erano solo due uomini, uno aveva riportato lievi escoriazioni, l’altro una frattura al naso.

Più grave l’episodio accaduto in centro a Saronno. Un gruppo di persone composto da stranieri, tunisini, è stato protagonista di una rissa: secondo le informazioni raccolte dai carabinieri i tunisini hanno importunato una ragazza che stava passeggiando in centro. Alcuni uomini che hanno assistito alla scena sono intervenuti in difesa della giovane donna e dalle parole si è passati ai fatti: un uomo è stato colpito in testa con una bottigliata in testa e altre persone sono state leggermente ferite. Tutte sono state medicate al pronto soccorso. Sull’episodio indagano i carabinieri di Saronno.

Solo ferite lievi invece per due ragazzi di 18 e 19 anni vittime di un’aggressione a Venegono Inferiore, in via delle Industria, intorno alle 3 di domenica 10 settembre..