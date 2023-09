Inaugurato il parco giochi inclusivo di Mercallo

I bambini di Mercallo hanno inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo di via Bergamo nella mattina di sabato 2 settembre. Il parchetto, restaurato di recente, si è arricchito con nuovi giochi che tutti i bimbi, con o senza disabilità, possono utilizzare e divertirsi insieme.

Galleria fotografica Il parco giochi inclusivo di Mercallo 4 di 5

I giochi inclusivi sono stati realizzati grazie a un contributo di 30.000 euro stanziato dalla Regione Lombardia. Il Comune di Mercallo ha inoltre investito altri 10.000 euro per ristrutturare i giochi già presenti e la staccionata. «In base all’accordo – spiega il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – che abbiamo siglato con la Regione per l’erogazione del contributo, l’area è stata vincolata e resterà adibita a parco giochi per almeno i prossimi dieci anni».

All’inaugurazione di sabato ha partecipato anche il consigliere regionale Emanuele Monti.