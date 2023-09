Incontro con l’autore a Inarzo riparte con Betty Colombo

Dopo una breve pausa estiva, gli “Incontri con l’Autore… in Biblioteca” sono pronti a ripartire con una serata imperdibile giovedì 14 settembre alle ore 21.

Quest’anno, a causa di lavori di ristrutturazione in corso, gli incontri non avranno luogo nella solita sede in via Patrioti, invece si terranno nel salone dell’oratorio di Inarzo, situato in via Vanetti, 5, adiacente al piazzale della chiesa.

Per la prima serata di questa nuova stagione culturale, l’ospite sarà Betty Colombo, con il suo libro “Il tempo della cura.” Presentazione a cura di Emiliano Pedroni.

“Il restauro del campanile di San Vittore raccontato da lui medesimo, in prima persona, è, secondo me, come dare un’anima e una voce ai monumenti, è renderceli prossimi, trasformarli in compagni di viaggio – spiega l’autrice- . E’ anche mutare lo sguardo che rivolgiamo loro. Inoltre, raccontare la “malattia” del campanile mi ha permesso di parlare del disagio dei vecchi di fronte alla necessità di cure di cui spesso non avvertono l’esigenza, quando gli “acciacchi” sembrano poca cosa ed è più importante rivendicare il proprio buono stato di salute anche a dispetto dell’evidenza. Accettare la malattia è già un pezzo della cura. La mia storia si attiene rigorosamente ai fatti, ma l’inconsueto il punto di vista del narratore la rende una metafora del vivere di tutti.”

Betty Colombo

L’autrice, nata a Varese il 16 novembre 1951, ha un curriculum artistico e culturale di grande spessore. Dopo aver lavorato nel teatro dei Burattini di Varese dal 1991, ha consolidato la sua esperienza come burattinaia e attrice di teatro di figura sotto la guida di Enrico Colombo. Insieme a lui, ha fondato l’Associazione ARTEATRO, che si occupa di produrre spettacoli e laboratori che esplorano il rapporto tra teatro e arte moderna.

Betty Colombo ha anche sviluppato una passione per il teatro di narrazione e ha frequentato seminari con importanti figure del panorama teatrale italiano come Laura Curino, Roberto Anglisani e Marco Baliani. Inoltre, ha una vasta esperienza educativa come insegnante nella scuola elementare, con particolare attenzione alla lettura ad alta voce e all’approccio ludico.

Vive da sempre a Cazzago Brabbia, sulla sponda sud del lago di Varese, e negli ultimi anni si è dedicata alla cultura popolare attraverso ricerche, interviste e indagini tra la gente del luogo. Questo lavoro ha portato alla pubblicazione del libro “LE DONNE DELLA PESCA E DEL LAGO” nel 2009, il cui testo narrato è stato incluso in un CD allegato. Nel 2019, ha ottenuto una Menzione speciale al Concorso Rodari per il suo albo illustrato “VADO VIA.” Il suo libro più recente, “IL TEMPO DELLA CURA,” è stato pubblicato nel 2022.

Betty Colombo ha anche partecipato come attrice a vari cortometraggi, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno nel mondo dell’arte e della cultura.