L’ASD GS Ens Varese organizza l’Eurocup 2024 di Basket

L’Eurocup 2024 sarà un torneo di basket per atleti sordi, al quale parteciperanno diverse squadre europee, sia maschili che femminili, per contendersi il titolo di campione d’Europa. Un appuntamento importante per Varese – da sempre città dello sport, soprattutto della Pallacanestro – organizzato dall’ASD GS Ens Varese.

“Questa manifestazione sul nostro territorio porterà giornate di vero sport – ha affermato Stefano Malerba, Assessore allo Sport del Comune di Varese – Un evento che metterà insieme valori propri dello sport, ma anche molti aspetti sociali. Questi atleti sordi potranno insegnare ad altre persone come me cosa vuol dire avere passione, voglia e determinazione per riuscire a ottenere risultati importanti come ospitare una competizione europea”.

Non sarà solo il Comune di Varese a ospitare l’evento, che si dividerà anche tra le strutture sportive dei comuni di Gazzada, Azzate e Malnate.

Presente alla presentazione ufficiale, nella mattinata di oggi, sabato 16 settembre, presso il Salone Estense, anche il sindaco di Malnate, Maria Irene Bellifemine: “Sono emozionata ed orgogliosa di essere qui oggi perché è per noi un grande onore poter collaborare per questo sport eccezionale. Noi abbiamo la fortuna di avere un bellissimo palazzetto dello sport ed è un piacere metterlo a disposizione per l’Eurocup2024. L’inclusione sociale è sempre stata un obiettivo mio personale e di tutta l’amministrazione. Collaborare in queste occasioni è anche una grande opportunità per il Territorio. Spero che la nostra comunità sia all’altezza di questa esperienza sportiva”.

L’appuntamento con l’Eurocup sarà dal 13 al 16 novembre 2024: saranno 16 squadre maschili e 6 femminili a partecipare alla competizione. Le due finali si terranno sabato 16 novembre presso il Palazzetto dello Sport di Varese.

“Prima di tutti volevo ringraziare tutte le amministrazioni che hanno accettato la candidatura all’Eurocup – ha poi affermato Tommaso Graziosi presidente Dibf – Abbiamo effettuato sopralluoghi dei palazzetti, ancora qualcosa va verificata, ma siamo contenti di ciò che abbiamo visto. La prima Eurocup è partita a Londra nel 2009 e negli ultimi anni era stato bloccato a causa del covid. Questo novembre parteciperemo all’Eurocup in Turchia e l’anno prossimo toccherà a Varese. Un evento che raduna tanti sordi e associazioni sportive, uno scambio di cultura e conoscenza”.

A concludere la presentazione è stato il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, che ha dichiarato: “Si tratta di un momento importante per la citta e per il mondo sportivo. Queste collaborazioni creano iniziative che intensificano la vicinanza, l’inclusione e la sensibilità. Siamo tutti pronti a questa iniziativa. Ci crediamo fortemente, perché Varese è la città del basket”.