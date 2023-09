Politics Hub chiude il festival 2023 con Alessandro Tommasi, il fondatore di Will Media

I social, i giovani e la politica. Un mix che può risultare vincente nel percorso di rigenerazione intrapreso dai giovani legnanesi di Politics Hub Legnano. A spiegare gli equilibri e le dinamiche social, nell’ultima serata del Festival “Rigenerazione” tenutasi martedì 27 settembre, è stato Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media.

L’esperto invitato dai soci di Politics Hub, guidati da Rachele Grassini, ha spiegato quanto possano essere importanti i social nel coinvolgere i giovani nella politica. Davanti ad un attento pubblico, seduto nella sala delle Giare di Villa Jucker, Tommasi ha affrontato il tema delle fake news, «sempre esistite nella storia» solo che oggi sono diventate «invasive» proprio perchè ֿvengono diffuse capillarmente ed amplificate dai social. Anche se «ormai tutti riusciamo a riconoscerle». Proprio in questo contesto l’altro strumento da governare, secondo l’ospite, sarà l’intelligenza artificiale e «la sfida in futuro sarà quella di riconoscere le false notizie potenziate dall’intelligenza artificiale». I social non sono «un male», bensì uno strumento utile se utilizzato con intelligenza.

Durante la serata alla presenza dei vertici della Famiglia Legnanese che, come ha ricordato il presidente Gianfranco Bononi, ha accolto e supportato con il Comune l’associazione, Grassini ha presentato il primo numero della rivista “Rigenerazione”. Si tratta di 44 pagine in cui sono raccolti diversi articoli che raccolgono opinioni e riflessioni sulla condizione giovanile.

Con quest’ultimo incontro Politics Hub ha tracciato un positivo bilancio delle numerose attività svolte durante il festival giunto quest’anno alla sua terza edizione. Un ricco programma di appuntamenti realizzati con il coinvolgimento di associazioni ed enti del territorio. Tra le attività proposte il Caffè Politico, gli incontri svolti con esperti, imprenditori ed anche atleti simbolo dell’inclusione come Davide Cassioli. L’avventura di Politics Hub non termina qui: tutti gli associati proseguiranno a mettersi in gioco, confrontarsi e riflettere sui temi di attualità.