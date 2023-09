Restyling per il centro sportivo di via Bellini a Castellanza

Inaugurato il nuovo NV BISTROT al Centro Sportivo La Madonnina di Via Bellini, alla presenza del sindaco Mirella Cerini, del consigliere delegato allo Sport Luigi Croci e del presidente di USD Castellanzese 1921, Alberto Affetti.

Il nuovo bar all’interno delCentro Sportivo sarà attivo con apertura dalle ore 16.00 fino alla sera. Nella nuova struttura sono stati previsti anche un locale biglietteria con funzione di infermeria-pronto soccorso e i servizi igienici per il pubblico. Il taglio del nastro ufficiale giunge al termine di una serie di importanti interventi di riqualificazione che hanno interessato dallo scorso anno l’intero impianto, per l’adeguamento ai nuovi parametri di sicurezza, sostenibilità e minor impatto ambientale.

Il campo sportivo venne realizzato a fine anni ’80 e l’importante opera di riqualificazione in corso dal 2022, ha puntato a migliorare la qualità dei servizi offerti ai fruitori del campo, atleti e pubblico, e allo stesso tempo a rendere l’impianto più efficiente dal punto di vista funzionale ed energetico. Sono state sostituite, ampliate e messe in sicurezza le tribune, ora fruibile dai disabili, creando percorsi di accesso agli spazi per gli spettatori. E’ stata realizzata una nuova recinzione di separazione divisoria tra il campo e gli spalti, con l’inserimento di due varchi per l’ingresso alle attività sportive. Per quanto riguarda gli spogliatoi degli atleti si è provveduto alla risistemazione dei servizi igienici, eliminando le barriere architettoniche a favore dell’inclusività.

«Siamo veramente molto soddisfatti di aver portato a termine le varie opere di ampliamento, ristrutturazione ed efficientamento energetico previsti per il Campo di via Bellini che hanno richiesto da parte dell’amministrazione un importante impegno economico per il bilancio Comunale – ha dichiarato il sindaco Mirella Cerini-. Finalmente possiamo restituire alla Città di Castellanza un’impianto sportivo completamente nuovo, fruibile in modo ottimale sia dagli atleti che dal pubblico, che chiedeva da tempo questi servizi e che potrà accedervi più numeroso, perfettamente in linea con le nuove norme di efficienza, di ecosostenibilità e risparmio energetico».

Il costo complessivo degli interventi, pari a 495.000 euro è stato finanziato con l’accensione di un mutuo da parte del Comune con l’Istituto di Credito Sportivo.

A questo investimento si sommano altri 20.500 euro, totalmente finanziati con risorse proprie del Comune, per l’allacciamento dell’impianto esistente alla rete comunale di teleriscaldamento, lavori completati nei giorni scorsi, prima dell’accensione del riscaldamento e dell’avvio del nuovo anno termico. Nell’ottica di una riqualificazione anche dal punto di vista energetico e del risparmio sui consumi l’amministrazione ha voluto inserire nel piano di interventi il rifacimento dell’illuminazione del campo di gioco con nuove torri faro a lampade led in sostituzione dei vecchi fari alogeni, un relamping con implementazione della luminosità del campo stesso, ma anche la sostituzione dei lampioni con proiettori di luce a led per la segnalazione dei percorsi di uscita.

«E’ una struttura che aspettavamo da tempo e che risulterà necessaria per l’impianto e il supporto sia agli atleti sia agli spettatori che frequenteranno il nostro centro sportivo – ha dichiarato il presidente della USD Castellanzese 1921 Alberto Affetti. –. Intendo ringraziare l’amministrazione comunale di Castellanza per quanto fatto. Siamo contenti di poter inaugurare questo punto ristoro».

«Infine – hanno concluso il sindaco Cerini e il consigliere Croci – tutti gli interventi sul centro sportivo, insieme al nuovo locale bar-tavola calda, permetteranno non solo a pubblico e atleti di godere al meglio delle attività sportive dal pomeriggio fino a tarda sera, ma potranno contribuire a rendere il Centro ancora di più un polo di aggregazione sociale, per giovani e meno giovani. Questo è uno degli interventi che negli anni abbiamo voluto e realizzato sugli impianti sportivi cittadini perché l’attenzione al mondo dello sport e alla sua valenza educativa è una delle priorità per la nostra amministrazione».