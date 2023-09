Scontro tra auto a Samarate, tre feriti

Uno scontro tra due auto è avvenuto nella serata di mercoledì 20 settembre a Samarate. È successo in via Verdi all’altezza del ponte sul torrente Arno quando intorno alle 21 due vetture sono entrate in collisione.

A bordo complessivamente tre persone: due ragazzi di 14 e 25 anni e un uomo di 58.

Dalla centrale operativa del 112 sono state inviate sul posto ambulanze e automedica in codice rosso. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte portandole poi in ospedale in codici verde e giallo.

Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.