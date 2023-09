“Scossa”: 73 opere per l’ambiente in mostra a Villa Pomini di Castellanza

L’Associazione Artistica Legnanese presenta la mostra “Scossa”. Si tratta di 73 opere per l’ambiente che verranno esposte a Villa Pomini di Castellanza.

Il titolo della mostra altro non è che un acronimo: S sostenibilità, smaltimento, salute, sanità; C clima, conflitti, cibo, cultura, consumo; O sostenibile, ogm, ozono; S sicurezza, smog, solare; S specie in pericolo, stili di vita; A acqua, alimentazione, agricoltura. Questo negli intenti vuole essere un’esortazione ad agire con urgenza sul tema della difesa dell’ambiente, argomento estremamente vasto e complesso, sul quale come artisti avvertiamo la necessità di fare alcune riflessioni.

I concetti di ambiente, le modalità espressive e di rappresentazione visiva si sono infinitamente dilatati.

«Abbiamo ritenuto – spiegano gli organizzatori – oggi necessaria una precisazione sul concetto di ambiente nell’arte: tale concetto non si esaurisce, come è stato per secoli, nella rappresentazione di natura/paesaggio ma, alla luce degli studi scientifici, delle nuove problematiche territoriali, del concetto di sopravvivenza, si è ridefinito e ampliato. Anche i linguaggi artistici sono molteplici. Abbiamo dato alla mostra un percorso coerente alla manifestazione, concentrandoci sull’impatto di fruizione visiva dell’argomento».

«Le nostre riflessioni artistiche – proseguono gli organizzatori – sono state circoscritte a determinate sottotematiche. La centralità del tema converge su elementi come terra, acqua, aria e luce (energia) e tutti gli esseri viventi che vi appartengono, visioni più o meno pessimistiche del futuro, riflessioni sulle cause ma ci sarà anche spazio per stati emotivi sollecitati dal profondo sentire del problema. Particolare cura è stata dedicata all’allestimento che svolge un ruolo fondamentale nel creare un contesto emotivo e concettuale per articolare i diversi temi/elementi e creare un percorso sui tre livelli di cui dispone villa Pomini. In totale avremo oltre 80 realizzati con i seguenti linguaggi: Pittura, acquerello, disegno, incisione, fotografia, intarsio ligneo, ceramica, scultura, arte tessile, installazioni individuali e collettive, poesia, prosa, collage, libro d’artista, video arte».

La mostra ha il patrocinio del Comune di Castellanza che la ospita, di Legnano e di Busto Arsizio.

Informazioni in breve

Inaugurazione: sabato 23 settembre 2023 ore 17.00

Intrattenimento musicale a cura della Scuola Paganini di Castellanza

Incontri di approfondimento

Giovedì 5 ottobre h 21.00 Roberto Ferdani – Il giardino di Derek Jarman Suono: Chiara Luz Bortolaso

Giovedì 12 ottobre h 21.00 piece teatrale di Radice Timbrica – L’anno senza estate

Domenica 15 ottobre h 16.00 finissage poesia a cura di Rosy Gallace e Paola Surano e il Trio con Brio

Sono previste visite guidate su prenotazione e mail: bustocab@gmail.com e associazioneartisticalegnanese@gmail.com