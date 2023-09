Treno fuori dai binari a Milano Cadorna, grandi ritardi sulla rete FerrovieNord

Giornata di ritardi per le linee Trenord da Milano Cadorna verso Varese, Como e la Brianza: oggi – mercoledì – intorno alle ore 13.00 alla stazione di Milano Cadorna la carrozza di coda di un treno vuoto in manovra è uscita dai binari, mentre il convoglio procedeva a bassa velocità per posizionarsi in banchina (foto d’archivio).

“Le cause – precisa una nota di Trenord – sono in corso di accertamento. Era presente sul treno solo il manovratore e non vi sono stati danni alle persone”.

La circolazione delle linee che raggiungono e partono da Milano Cadorna non si è mai interrotta, ma si sono registrati ritardi medi di 20 minuti e ci sono state alcune cancellazioni (anche se alcune soppressioni, comunicate su app, sono state poi rettificate).

Tecnicamente si è trattato di uno svio, l’uscita del convoglio dai binari senza che – grazie alla ridottissima velocità – ci fosse un vero e proprio deragliamento del treno.

Lo “svio” avvenuto in manovra ha bloccato più binari: alle ore 14.57 sono tornati disponibili anche i binari 7-8-9-10, temporaneamente messi fuori servizio in seguito all’episodio. Con il ripristino, la circolazione è tornata progressivamente regolare.