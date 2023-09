Tutto pronto a Malnate per l’All Star Game del baseball per ciechi

Tutto è pronto a Malnate per l’All Star Game 2023 del campionato di baseball per ciechi e ipovedenti. Un evento che verrà organizzato dai Patrini, la squadra malnatese vicecampione d’Italia e che porterà al Gurian Field il meglio della disciplina da tutta la Nazione riprendendo . (foto Giovanni Pini)

L’appuntamento è per domenica 10 settembre e nella serata di martedì 5 alla sala consiliare malnatese si è svolta la conferenza di presentazione della manifestazione. Presenti le istituzioni con il sindaco Irene Bellifemine, l’assessore Carola Botta e il presidente della consulta sportiva Davide Longo, gli enti sportivi come il presidente dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini Giovanni Castiglione e il presidente di Uisp Varese Rita di Toro, oltre a chi sarà protagonista sul diamante, da coach Francesco Volo, organizzatore dell’evento, il capitano Giuseppe Rosafio e il giocatore addetto alla comunicazione Richard Raddiri. Non poteva mancare Adele Patrini, colei che ha fondato la squadra e consigliere Fibs.

In molti si sono espressi per far comprendere che sarà un evento che andrà ben oltre la prospettiva sportiva, ma che avrà un risvolto sociale importante, tanto è vero che saranno diverse le realtà malnatesi che supporteranno l’All Star Game e saranno presenti domenica, dalla Sos alla Protezione Civile, ma anche l’Associazione Nazionale Carabinieri, senza dimenticare tutti gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa.

Al termine della presentazione il capitano dei Patrini Giuseppe Rosafio ha consegnato al sindaco Irene Bellifemine la coppa conquistata per il secondo posto in campionato, così che venga esposta in Municipio assieme a una foto della squadra, come già avvenuto a Saronno.

Sabato 9, in preparazione al grande evento, al Gurian Field ci sarà una giornata per i tecnici del baseball per ciechi. Allenatori e giocatori scenderanno sul diamante per delle lezioni speciali rivolte a nuove guide e allenatori, così da far cresce sempre di più questo sport.