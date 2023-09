Un libretto didattico del Museo Branda Castiglioni per bambini

Sabato 23 settembre 2023 ore 15.30 e 17.00 a Palazzo Branda Castiglioni (Piazza G. Garibaldi), verrà presentato il progetto “Il Cardinal Branda e i misteri del palazzo”, un percorso didattico ideato per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, che si snoda attraverso le sale espositive del museo dando un’impronta ludica e divertente alla visita.

Realizzato e condotto da Sara Sgreccia, laureata in Comunicazione Creativa per i Beni Culturali presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, il percorso è strutturato come una visita guidata interattiva. Grazie ad un taccuino, il taccuino segreto del Cardinal Branda, i più piccoli verranno condotti tra le antiche sale e, attraverso quiz, indovinelli e test, scopriranno le curiosità del museo e le vicende di una figura che è stata di fondamentale importanza per la Città di Castiglione Olona. L’evento è gratuito e su prenotazione, aperto a tutti (bambini dai 6 anni), per un totale di circa 15 partecipanti per gruppo.

L’iniziativa è rivolta anche a docenti, educatori e guide che desiderano ampliare la propria offerta di visita. PROGRAMMA Presentazione del progetto e distribuzione del taccuino: Primo turno: ore 15.30 Secondo turno: ore 17.00 Il progetto è stato realizzato grazie al contributo e al supporto del Comune di Castiglione Olona e dell’azienda ZEISS. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura)