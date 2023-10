A Gallarate rinascono i computer e diventano strumento di solidarietà

Computer troppo lento? Smartphone a carbonella? Non arrendetevi all’idea di comprarne uno nuovo, combattete l’obsolescenza programmata e fatelo “rinascere”.

A Gallarate troverete chi vi dà una mano: sabato 21 ottobre la biblioteca civica di piazza San Lorenzo ospita Digital Sherpa e Green Nerd, alias Massimiliano De Cinque e Michele Cimino, specializzati nel ricondizionare e rimettere in pista gli strumenti tecnologici apparentemente obsoleti.

Il loro impegno è ormai noto nella zona tra Gallarate e Malpensa: anche attraverso le loro pagine facebook raccontano le storie di chi riesce a recuperare portatili che sembravano perduti, di chi dona e di chi invece cerca strumenti per piccole o grandi esigenze.

L’evento a Gallarate è organizzato dalla locale Banca del Tempo: «Dalle 9 alle 12:30 saremo lieti di eseguire un check-up gratuito ai vostri dispositivi che vorrete portarci e vi forniremo una consulenza sulla possibilità di contrastarne l’obsolescenza programmata». È un modo per risparmiare ma anche per evitare sprechi, con indubbio vantaggio ambientale. E se proprio volete cambiare, lo strumento che dismettete può diventare un aiuto per qualcun altro.

Con un versante solidale: «Ci saranno anche delle sorprese riguardanti un’attività di donazione di alcuni portatili che opereremo in favore di Amici Della Guinea Bissau», strumenti tecnologici che saranno destinati ad una loro missione in Africa.