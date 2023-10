A Luino torna “Uniti nell’arte” con la decima edizione

“Uniti nell’arte” è pronto per la sua decima edizione. Dopo due anni difficili tra pandemia e lockdown, il fiore all’occhiello dell’associazione luinese “Liberi e Forti” è pronto a riaccendere i motori.

Per i neofiti del progetto, si tratta di un concorso a premi che unisce il canto e la danza. Nato dieci anni fa, la prima edizione svoltasi presso il teatro sociale di Luino, fu una serata fine a sé stessa. Successivamente la manifestazione si è trasformata in un vero e proprio Talent. Quello che però, contraddistingue questo evento da tutti gli altri sono il valore educativo e morale che si cela dietro questa vetrina: «L’ obiettivo per noi, non è solo premiare il più bravo o “scovare” nuovi talenti – afferma Antonino Trio, presidente di “Liberi e Forti” -, ma bensì di dare ai ragazzi uno spazio dove mettersi in gioco, in discussione. Molti dei concorrenti che sono passati da qui non hanno la possibilità di pagarsi gli studi o non dispongono di uno spazio dove potersi confrontare e allenare. Così l’associazione è scesa in prima fila con artisti come Gianfranco Miranda e Lucio Perrone che a titolo gratuito si sono resi disponibili a credere nel talento di questi aspiranti artisti offrendo loro la possibilità di partecipare a dei laboratori».

«Di questo progetto – prosegue – a cui noi teniamo molto, siamo soltanto i “genitori adottivi”. L’ idea è

stata partorita da Franco Taverna, spalla di Don Antonio Mazzi e responsabile di Exodus, associazione nata

a Milano nel 1984 che aiuta ragazzi con problematiche di vario genere accogliendoli in strutture apposite».

Il concorso resterà come sempre ad iscrizione gratuita, che sarà aperto a tutto lo stivale italiano e che saranno disponibili due date per le semifinali: una a Luino e l’ altra in Piemonte nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola e che ci saranno grossissime novità che porteranno tanta freschezza e qualità.

Del resto, qualcosa si è già potuto pregustare quest’anno tra aprile e maggio con una piccola anticamera dal nome “aspettando uniti nell’ arte” dove per la prima volta, abbiamo visto salire sui palchi numerosi

attori oltre che cantanti e ballerini. Ad oggi trapela che non è ancora ufficialmente aperto il bando per le iscrizioni, ci saranno più date con una finale che si celebrerà molto probabilmente nel mese di maggio a Luino.