Alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Solchi in ombra”

Presentazione del libro “Solchi in ombra” di Marina Orsini, pubblicato da Il Canneto Editore. Il romanzo è un racconto a più voci con quattro personaggi principali, Marta, Paolo, Domenico e Ada, ma accanto a loro la vera protagonista è “la forza distruttiva della vita che, come l’acqua nelle inondazioni, può scavare solchi profondi che deviano il corso naturale degli eventi”. La presentazione si terrà venerdì 20 ottobre alla Galleria Boragno di Busto Arsizio e sarà curata da Marco Linari.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.