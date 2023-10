All’MX Park di Gorla c’è il 3° Manetta Day

Il Manetta Team diretto da Martino Bianchi, manager di Morazzone con lunga esperienza ai più alti livelli del motociclismo off-road, sta per concludere la stagione 2023 nella quale ha ottenuto risultati importanti con i suoi giovanissimi piloti di motocross. Gli ultimi podi arrivano da Cingoli (Macereata) dove si è disputata la finale nazionale Junior in cui Pietro Riganti ha colto due secondi posti e la seconda piazza in campionato. Bene anche il fratello maggiore Edoardo Riganti.

Per festeggiare l’annata sportiva, il team – che ha proprio l’obiettivo di far crescere nuovi talenti delle gomme tassellate – ha organizzato la terza edizione del “Manetta Day”, giornata che si terrà domenica 29 ottobre all’MX Park di Gorla Minore e che permetterà a tanti bambini di provare l’ebrezza del motocross.

L’evento è organizzato dal Motoclub Gorlese ed è aperto a tutti i bambini e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni: grazie al corso Hobby Sport Young della FMI tenuto da istruttori federali, sarà data la possibilità di partecipare anche ai bambini sprovvisti di licenza, previa comunicazione entro il 27.10.23 al numero 3357466508 (Martino Bianchi). I bambini saranno suddivisi per capacità ed esperienza in varie categorie e per i principianti sarà allestito un tracciato fettucciato proprio per effettuare i primi passi in fuoristrada.

I partecipanti devono rigorosamente presentarsi con abbigliamento e protezioni dedicate e con moto propria. Saranno distribuiti gadget a tutti i partecipanti e verrà effettuata una ricca lotteria. La giornata durerà dalle 9 alle 16 e funzionerà un servizio ristoro e bar in loco.