Auto ribaltata nella notte a Calcinate del Pesce, lunghe code prima dell’alba

Incidente stradale nella notte a Varese lungo la strada provinciale 1, che costeggia il lago di Varese all’altezza di Calcinate del Pesce. Attorno alle 5 di lunedì un’auto si è ribaltata dopo la rotatoria che porta verso Varese.

Nello schianto è rimasta ferita in modo non grave una ragazza di 33 anni trasportata in codice verde al pornto soccorso dell’ospedale di Circolo.

Pesante l’impatto sulla circolazione che ncora veso le 6 risultava pesantemente congestionata a causa del veicolo rimasto sulla sedestradale. Il traffico si è poi risolto attorno alle 7. Nell’intervento hanno lavorato i vigili del fuoco di Varese oltre ad un’ambulanza della croce rossa italiana di Varese.