Brividi a Cuveglio, la casa che ad ottobre diventa il “regno” di Halloween

Spettri, zombie e naturalmente zucche intagliate: sta prendendo piede, sempre di più, nel nostro paese e anche nel Varesotto, la scelta di addobbare le case a tema Halloween e di creare degli allestimenti originali nei cortili e nei giardini.

Si tratta di un’usanza molto sentita all’estero, in particolare negli Stati Uniti e più in generale nel mondo angolsassone dove per questa festività vengono studiate decorazioni incredibili. Sui social come Instagram, Pinterest e Tiktok si trovano moltissime idee per scenografie e addobbi da paura nel vero senso della parola ( Qui ad esempio è possibile trovare alcune idee per i cortili e gli ingressi delle case, qui per gli interni).

In Valcuvia, a Cuveglio proprio in questi giorni è possibile ammirare una villetta allestita a tema con zucche, fantasmi, mostri gonfiabili e gigantesche ragnatele. «Vorremmo far conoscere la magia di Halloween a quante più persone possibili – spiegano i proprietari – un po’ come la casa delle lucine di Leggiuno.. solo con un tema diverso»