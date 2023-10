Colombo deluso e arrabbiato: “Abbiamo regalato i primi 20′ alla Pro Vercelli”

COLOMBO 1 «C’è un po’ di rammarico: oggi abbiamo avuto delle buone occasioni ma purtroppo non è arrivato il gol che speravamo tutti per pareggiare. Nel primo tempo abbiamo regalato 20 minuti, e per questo mi gira il c…., . Scusate il linguaggio ma davvero non mi è piaciuto come siamo scesi in campo: sono mancate le cose che ci avevano contraddistinto nelle altre partite, oggi invece le abbiamo perse».

COLOMBO 2 «L’attacco senza Parker e Castelli? Una scelta che è dipesa dalle loro condizioni, da come stavano. Parker veniva da due partite e aveva l’energia bassissima mentre Castelli era stato fuori e quindi non aveva tanto minutaggio. L’alternativa era Zanaboni ma volevamo dare fiducia a Pitou e Stanzani. Dopo lo “schiaffo” della Pro Vercelli abbiamo anche fatto la nostra partita e avuto le nostre occasioni».

NDRECKA 1 «A caldo c’è molta rabbia per aver preso gol evitabilissimi. Il primo quarto d’ora lo abbiamo regalato e questo mi dà fastidio, perché dopo abbiamo iniziato a giocare, abbiamo trovato il pareggio e potevamo passare in vantaggio, poi è arrivato il loro secondo gol, un tiro-cross, che sicuramente in settimana rianalizzeremo».

NDRECKA 2 «Prendiamo troppi gol, non si possono prendere troppi gol così. Dobbiamo migliorare la fase difensiva di squadra, dagli attaccanti al portiere: perché si difende in 11, così come si attacca. Sono molto arrabbiato, perché secondo me non abbiamo fatto niente di meno della Pro Vercelli. Gli episodi? Certo non stanno girando molto bene, ma sta anche a noi. Nessun alibi, l’arbitro può sbagliare, il calcio d’angolo non c’era, ma una volta che abbiamo pareggiato sta a noi: dobbiamo stare più attenti, rimanere in partita e farlo per tutti i 90 minuti, senza mai staccare la spina».

NDRECKA 3 «Nel secondo tempo si è giocato un po’ poco. L’arbitro ha fischiato contro tantissimi falli: polli noi e bravi loro, che hanno guadagnato tanti falli e conquistato tanto tempo. Dobbiamo migliorare anche in questo: in svantaggio dobbiamo mantenere più lucidità e calma. Avevamo ancora 25 minuti per fare quello che avevamo preparato in settimana, per provare a pareggiare o vincere».

NDRECKA 4 «Sono partito sempre titolare? Fisicamente sto bene. Magari non sono al 100% ed è normale alla terza partita in una settimana. Però mi sento in grado di aiutare la squadra per tutti i 90 minuti. Di giocare me lo devo meritare, però voglio continuare a giocare e aiutare la squadra a vincere più partite possibili».