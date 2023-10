La Pro Patria cade anche a Vercelli: seconda sconfitta settimanale

Secondo sconfitta consecutiva per la Pro Patria, che al Piola di Vercelli deve alzare bandiera bianca dopo aver battagliato per 90 minuti nel derby delle Pro.

Le bianche casacche si aggiudicano infatti per 2 a 1 una partita combattutissima. Decisivo per i bicciolani il gol nella ripresa di Maggio, che al 57′ sorprende Mangano con un tiro-cross sul secondo palo riportando in avanti la Pro Vercelli, che già aveva trovato il vantaggio, con merito, al 15′ su calcio d’angolo con Mustacchio.

È stata proprio la “sberla” di Mustacchio a far svoltare la partita dei tigrotti di Busto Arsizio, in sofferenza nel palleggio dei padroni di casa dal fischio di inizio fino alla rete dell’attaccante.

La reazione dei bianco-blu è efficace tuttavia solo a metà, perché se già al 29′ Stanzani trova il pari grazie al un tiro potente sotto al sette, la “doccia gelata” dell’esterno mancino spegne le speranze della Pro Patria, incapace, proprio come mostrato martedì contro il Trento, di pungere nuovamente nell’area avversaria nonostante le occasioni create dagli esterni Ndrecka e Renault. Una sterilità nella finalizzazione che nasce forse anche a causa dei pochi centimetri e chili a disposizione in avanti con l’assenza in campo delle due prime punte, dato il turno riposo di Parker e il rientro, solo nel secondo tempo, di Castelli dall’infortunio.

Nel finale inutile l’assedio: il Piola regge l’urto – anche grazie all’esperienza del centrocampo dei piemontesi, in grado di spezzettare la manovra della Pro Patria e i palloni alzati in area. – ed esulta per quinta vittoria nelle ultime sei gare.

