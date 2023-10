Da lunedì 30 ottobre aumenta Area C: entrare in auto in centro a Milano costerà 7,50 euro

Entrare in auto in centro a Milano costerà di più. A partire dal lunedì 30 ottobre 2023 il ticket per l’ingresso in Area C passerà dai 5 euro attuali a 7,5 euro.

Aumenti anche per il ticket per i veicoli di servizio che passerà da 3 a 4,50 euro mentre per i residenti, a partire dal 41esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro.

Il ticket è in vigore tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 e dal 1 ottobre ha già previsto un inasprimento dei divieti di ingresso per i mezzi più datati e inquinanti. Tutti i dettagli sono disponibili cliccando qui.

«Questi provvedimenti – ha sottolineato Arianna Censi, assessora alla Mobilità – sono coerenti con quello che ci siamo impegnati a fare con i milanesi. Il miglioramento dell’aria che respiriamo e della qualità della vita nella nostra città passa anche da una diminuzione della presenza di macchine in strada e dal potenziamento del trasporto pubblico che stiamo portando avanti, soprattutto con il completamento della M4. A questo si aggiunge la promessa che abbiamo fatto per rendere più sicure le nostre strade, in particolare per i ciclisti e i pedoni, individuando in breve tempo una modalità per inserire l’obbligatorietà di sensore per l’angolo cieco, in mancanza di una normativa nazionale».