Dall’Argentina a Onlyfans, il podcast come strumento per conoscere il mondo reale e virtuale

I podcast stanno diventando sempre più di uso quotidiano. A Festival Glocal non possiamo che non dedicare al formato audio dei momenti per conoscere, capire e curiosare cosa c’è dietro la nascita di una serie podcast. Ma soprattutto come nascono e qual è il loro valore nel raccontare una storia e a livello giornalistico. Lo facciamo in due incontri.

Il primo, a cura di Chora Media, si intitola “Fuori da qui per un giornalismo, tra storie e storia, che esca dalla bolla” e l’appuntamento è per l’11 novembre, alle 11, alla Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese.

Un incontro che racconta due progetti podcast. Uno settimanale, Fuori da qui, per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Fuori da qui è per chi ha uno sguardo curioso sul mondo e vuole capire di cosa si discute fuori dei nostri confini. Ne parliamo con Francesca Milano, Head of Chora Live, Chora media, Simone Pieranni, autore dei podcast “Taiwan: perché” e “Altri Orienti” e con Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

L’altro si chiama Figlie ed è prodotto con Rai Play Sound. Argentina 1978. Silvia è una donna di 35 anni, una architetta che si oppone alla dittatura, quando viene sequestrata dai militari insieme a sua figlia, Sofia, che ha solo due anni. Da quel momento, madre e figlia non si vedranno mai più: Sofia verrà riconsegnata ai nonni poco dopo il sequestro, mentre Silvia diventerà una dei 30.000 desaparecidos che non hanno fatto più ritorno a casa. Milano, 2022. Sofia, cresciuta in Italia, incontra Sara Poma. Le due donne scoprono di avere un’urgenza comune: quella di elaborare e raccontare il proprio lutto materno. All’incontro parteciperanno le due protagoniste di questo podcast: Sara Poma, Head of Branded Content e autrice di Chora Media e autrice del podcast Figlie, Sofia Borra, Presidente, Piano C e protagonista del podcast “Figlie”.

(Foto sopra dal canale Instagram di Sara Poma, foto di __francescaleonardi__)

Il secondo incontro dedicato ai podcast è in programma sempre per sabato 11 novembre, alle 14.30 alla Sala VareseVive con gli autori di Comprami, la serie prodotta da IlSole24Ore. Un’inchiesta giornalistica che prova a fare luce nel mondo ancora inesplorato della “Onlyfans Economy”.

Andrea Franceschi, responsabile editoriale dei podcast della testata nazionale e Daniele Vaschi, autore producer, incontrano il pubblico per raccontare come è nata l’inchiesta giornalista. Nelle otto puntate, tramite interviste e testimonianze, gli autori del podcast provano a fare luce nella giungla ancora inesplorata di Onlyfans.

Un viaggio tra gli utenti che hanno deciso di accedere alla piattaforma per vendere contenuti esclusivi, fino ai professionisti che cercano di capire il fenomeno e le sue conseguenze. Quali sono quindi le regole che dominano la piattaforma? Marisa Maraffino, avvocatessa esperta in diritto della privacy e dell’informazione farà un punto della situazione, tra tutela della propria immagine, privacy e diritto all’oblio.

Tutto il programma di Festival Glocal lo trovi online. Gli ingressi sono liberi e gratuiti. Crediti formativi per i giornalisti.