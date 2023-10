Entro fine anno saranno operative le due case di comunità a Sesto Calende e Angera

Le case della comunità di Sesto Calende e Angera sono quasi pronte. L’apertura e l’avvio dei servizi è prevista per fine anno. Così saliranno a sei le Case di Comunità in funzione in ASST Sette Laghi.

Oggi, nelle 4 strutture già operative, sono previsti il PUA, Punto Unico di Accesso, la figura dell’infermiere di famiglia, la continuità assistenziale, ambulatori specialistici e un Punto Prelievi, oltre a molti altri servizi propri delle ‘vecchie’ sedi distrettuali: CUP, sportello Scelta e Revoca, Assistenza Domiciliare Integrata ADI, Vaccinazioni, Assistenti Sociali, Consultorio e molto altro.

Le Case di Comunità sono aperte H24, dal lunedì alla domenica: in particolare, il Punto Unico di Accesso, è a disposizione tutti i giorni, dalle 8.00 alle 20.00, per ascoltare, capire e attivare il percorso più rispondente a ogni esigenza, in sinergia con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. La Continuità Assistenziale, invece, è attiva da lunedì a venerdì, dalle 20.00 alle 8.00, sabato, domenica e festivi h24 e nei prefestivi infrasettimanali dalle 14.00 alle 20.00.

Centrale nelle Case di Comunità è la presenza degli infermieri di famiglia, dalle 8.00 alle 20.00, da lunedì a domenica: sono 8 ad Arcisate, 10 a Tradate, 9 a Varese, 9 a Laveno, a cui si aggiungono i primi Infermieri di Famiglia in servizio nelle sedi di Luino, Azzate e Sesto Calende. A Luino, in particolare, gli infermieri di famiglia sono in servizio sia nelle sede centrale, sia nelle sedi del PUA itinerante: Brissago Valtravaglia, Dumenza, Lavena Ponte Tresa, Maccagno con Pino e Tronzano, Montegrino Valtravaglia e Tronzano Lago Maggiore. Dal luglio scorso, quando è stato attivato, il PUA itinerante ha registrato 131 accessi, di cui 61 nei giorni di apertura a Tronzano, soprattutto per richiedere prestazioni infermieristiche e orientamento ai servizi territoriali.

Dal febbraio del 2022, quando hanno iniziato a prendere servizio, sono 2.505 i cittadini presi in cura dagli infermieri di famiglia, per i due terzi rappresentati da over70. Le visite domiciliari sono state invece 7.032 solo dall’inizio di quest’anno a fine settembre.

«I servizi offerti e i dati di attività registrati dalle sedi territoriali di ASST Sette Laghi sono il frutto dell’impegno con cui questa azienda ha affrontato le sfide del PNRR e del processo di riforma del Servizio sociosanitario lombardo, ma non sono certo il nostro punto di arrivo – commenta il direttore sociosaniatrio, Giuseppe Calicchio – I prossimi step, oltre all’attivazione delle altre sedi previste, Case e Ospedali di Comunità, a partire da quello di Luino, riguardano tematiche decisive: il trasferimento delle Cure Primarie, che dall’inizio del 2024 afferiranno direttamente alle ASST, il riordino dell’offerta specialistica ospitata sul territorio e la messa in rete dei Consultori. Parallelamente, intendiamo procedere anche ad un’analisi dei flussi, per iniziare a chiarire il rapporto tra i pazienti seguiti nelle Case di Comunità e coloro che frequentemente si rivolgono al Pronto Soccorso, ma anche agli ambulatori specialistici. L’investimento di energie per far crescere il territorio, infatti, mira a portare le risposte ai bisogni di salute più vicino ai cittadini, ma anche a proteggere il patrimonio del polo ospedaliero da accessi evitabili o inappropriati».