Evade a Brescia e viene arrestato dai carabinieri di Verbania

Era evaso dagli arresti domiciliari l’uomo, classe 1984 di nazionalità albanese arrestato poco dopo l’una di questa notte dai Carabinieri della Stazione di Verbania. In P.zza Garibaldi a Verbania, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, impegnata nei controlli del fine settimana finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, si è imbattuta in un uomo che camminava da solo.

Alla richiesta dei militari di fornire un documento di identità la persona ha dichiarato di esserne sprovvisto, declinando il proprio nome e cognome e aggiungendo di essere evaso dagli arresti domiciliari. Accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale, non ci è voluto molto a accertare la sua identità, su cui l’uomo non aveva mentito e a confermare che era effettivamente evaso il 5 ottobre scorso dalla sua abitazione, nel bresciano, dove stava scontando gli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Foggia, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, che aveva con sé solo una fotocopia della richiesta di asilo rilasciata dal Dipartimento di Giustizia e Polizia di Boudry, in Svizzera, su disposizione del PM di turno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, in attesa del giudizio per direttissima che dovrebbe tenersi questa mattina presso il Tribunale di Verbania.