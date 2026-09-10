Due escursionisti soccorsi e salvati a Gignese dai vigili del fuoco

Doppio intervento in montagna ieri per i soccorritori del Verbano-Cusio-Ossola, impegnati prima a Gignese e poi a Quarna Sotto, in due distinti interventi in aree impervie.

Nel pomeriggio le squadre del Comando dei Vigili del fuoco del VCO sono intervenute nel territorio di Gignese per soccorrere due persone che, durante un’escursione, si erano ritrovate in una zona impervia, senza possibilità di proseguire il percorso in condizioni di sicurezza.

I soccorritori sono riusciti a raggiungerle e le hanno trovate scosse, ma in buone condizioni di salute. I due sono quindi stati accompagnati in una zona sicura, concludendo l’intervento senza conseguenze.

Nel tardo pomeriggio l’allarme è invece scattato a Quarna Sotto, in località Alpe Camasca, per la scomparsa di un uomo di 85 anni. L’anziano, residente a Malnate, era uscito di casa nella mattinata senza fare ritorno, facendo scattare le operazioni di ricerca.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del VCO, il personale del SAGF e del CNSAS. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco di Malpensa.

Le operazioni hanno portato al ritrovamento dell’uomo, ormai senza vita, in un’area impervia. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Le componenti del soccorso alpino hanno rinnovato l’invito a prestare la massima attenzione durante le escursioni, soprattutto in questo periodo, quando le condizioni del terreno e la conformazione delle aree montane possono rendere particolarmente difficili gli spostamenti.