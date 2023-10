Gender, lavoro e intelligenza artificiale: un incontro a Gallarate

Il boom integrato di neuroscienze, nanotecnologie e intelligenza artificiale promette di superare parecchi limiti che sembravano invalicabili. Deleghiamo già a computer e algoritmi non solo lavori, ma decisioni, scelte, responsabilità. Grandi e piccoli: dai percorsi del navigatore alla selezione dei nuovi assunti nelle aziende, dalla guida dell’auto alle sentenze legali (negli USA già adesso in 13 Stati a decidere le pene di certi reati è un algoritmo che in base al tuo curriculum penale, all’ambiente in cui vivi e da cui provieni, calcola le probabilità di recidiva). E sono solo esempi di una lista sempre più lunga. Insomma, l’unione tra uomo e macchina, il potenziamento della nostra capacità di calcolare, prevedere, manipolare dati – ma possiamo dire “conoscere”? – apre già adesso questioni enormi.

Se ne potrà parlare con Daniele Magazzeni, laureato all’Università degli Studi di L’Aquila, ha conseguito il Dottorato in Informatica nel 2005. E’ stato professore in Artificial Intelligence al King’s College London fino al 2020, per poi essere chiamato a dirigere il gruppo di ricerca in I.A. presso J.P. Morgan dove oggi è Managing Director and Global Head Director of the XAI Center of Excellence. E’ autore di numerosi articoli e di diversi brevetti sui temi di AI applicata all’ottimizzazione di processi e risorse, strategie di trading e correttezza dei sistemi AI. Jonah Linch Laureato in Fisica alla McGill University di Montréal, ha studiato filosofia e teologia all’Università Lateranense ed ha conseguito il Master in Education presso la George Washington University. E’ ricercatore per l’Università di Pavia e per IIMAS.

Gli incontri si terranno presso l’Aula Magna Scuola Sacro Cuore, Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate

via Bonomi, 4 – Gallarate

INGRESSO LIBERO