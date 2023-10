I pakistani di Gallarate in marcia per la fratellanza e la pace

Centinaia di persone originarie del Pakistan in corteo a Gallarate, «per la convivenza pacifica». Il corteo visto a Gallarate è un momento ormai tradizionale, nella città che ospita (con il circondario) la più consistente comunità pakistana della provincia di Varese e dell’Alto Milanese: celebra la nascita di Maometto, il profeta dell’Islam.

Quest’anno il messaggio incentrato sulla pace è, per varie ragioni, più importante, in un contesto – di nuovo – di guerra: dietro allo striscione “Marcia della fratellanza”, molti manifestanti portavano cartelli con messaggi come “stop terrorism”.

«La data della nascita del profeta coincide con la fine di mese di Rabi’ Al-Awwal» dice Pasha Naeem, dell’Associazione Pakistani Varesini. «Per noi è occasione per marcia della pace e la fratellanza, per l’integrazione. Ci teniamo ad un messaggio di pace, a cui possiamo dare un contributo come cittadini».

Il corteo pomeridiano è partito da via Pacinotti a Madonna in Campagna – dallo spazio che ha ospitato in passato la preghiera di Ramadan – e ha raggiunto il centro cittadino, con passaggio in viale Milano e nella piazza della stazione. La cerimonia finale ha visto interventi in urdu e con traduzione italiana. «Al corteo partecipano gli uomini e i ragazzi, la festa finale comprende tutti. Ci sarà anche un momento specifico per le donne».

La maggiore comunità straniera di Gallarate

La nazionalità pakistana nel 2021 contava a Gallarate 638 uomini e 491 donne, per un totale di 1.129 persone. I pakistani rappresentano il 13,75% della popolazione straniera residente in città (8.211, 15% del totale). A Gallarate svolge la sua attività anche l’Associazione Pakistani Varesini, che collabora nella organizzazione di corsi d’italiano rivolti in particolare alle donne e altre attività, anche in contatto con le amministrazioni comunali dei paesi vicini (in particolare Cavaria con Premezzo).

In provincia di Varese si parla di quasi 4mila persone.